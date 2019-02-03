Доходный дом Трофимовых в Петербурге превратят в офисы без сохранения части исторических элементов

Доходный дом Трофимовых на Бронницкой, 1-3 в Петербурге превратят в офисы и не станут сохранять часть исторических элементов в процессе ремонта. Архитектурное сооружение признано объектом культурного наследия регионального значения. Реставрацией займется ГУП «Петербургский метрополитен», во владении которого находится постройка.

Проект, разработанный ООО «АЖИО» в 2018 году, включает комплексный ремонт, не предусматривающий сохранение большинства ценных элементов интерьера. Согласно нему, в здании будут размещены офисные помещения для нужд ГУП «Петербургский метрополитен» — реализовывать его планируется посредством демонтажа элементов, представляющих историко-культутрную ценность, но не включенных в список охраняемых. По данным «Градостроительного Петербурга», в большинстве помещений, которые планируют подвергнуть капитальному ремонту, сохранились исторические печи, камины, лепной декор. Проектом предусмотрена реставрация лишь двух элементов на втором этаже, находящихся под охраной. Остальные печи — их не менее десяти — демонтируют, а их изразцы отправят на хранение в ГУП «Петербургский метрополитен».

Фото из материалов историко-культурной экспертизы, приводит «Градостроительный Петербург»



