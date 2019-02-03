Доходный дом Трофимовых в Петербурге превратят в офисы без сохранения части исторических элементов
Доходный дом Трофимовых на Бронницкой, 1-3 в Петербурге превратят в офисы и не станут сохранять часть исторических элементов в процессе ремонта. Архитектурное сооружение признано объектом культурного наследия регионального значения. Реставрацией займется ГУП «Петербургский метрополитен», во владении которого находится постройка.
Проект, разработанный ООО «АЖИО» в 2018 году, включает комплексный ремонт, не предусматривающий сохранение большинства ценных элементов интерьера. Согласно нему, в здании будут размещены офисные помещения для нужд ГУП «Петербургский метрополитен» — реализовывать его планируется посредством демонтажа элементов, представляющих историко-культутрную ценность, но не включенных в список охраняемых.
По данным «Градостроительного Петербурга», в большинстве помещений, которые планируют подвергнуть капитальному ремонту, сохранились исторические печи, камины, лепной декор. Проектом предусмотрена реставрация лишь двух элементов на втором этаже, находящихся под охраной. Остальные печи — их не менее десяти — демонтируют, а их изразцы отправят на хранение в ГУП «Петербургский метрополитен».
Демонтаж элементов объясняется невозможностью сохранения их местоположения из-за аварийного состояния перекрытий. По результатам трех технических обследований, проведенных в 2001, 2007, 2014 годах, здание было признано аварийным, а все перекрытия нуждались в замене.
В проекте есть и решение о воссоздании утраченных ранее элементов здания — так, в нем появится тамбур, который изготовят по историческим образцам. В его проеме сохранилось дверное заполнение, являющееся элементом предмета охраны и подлежащее реставрации.
Активисты ВООПИиК направили в КГИОП замечания с предложением о том, что необходимо дополнить предмет охраны. Доходный дом Трофимовых построен в 1892-1893 гг., автор проекта не известен. В советское время здесь находились коммунальные квартиры, после 1978 года здание перешло в ведение «Ленинградского метрополитена». В ноябре 1981 года в здании произошло событие, важное для истории современного искусства — выставка художников «второй волны» Ленинградского изобразительного искусства. «Из художественного сообщества, образовавшегося на «Бронницкой», вышли мастера, сегодня определяющие художественную ситуацию в петербургском и отечественном искусстве», — напоминает сайт сitywalls.ru.
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