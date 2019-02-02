Несмотря на то, что в Петербург пришло потепление, весна наступит еще не скоро — сурки Ленинградского зоопарка проспали свой «профессиональный праздник». 2 февраля в мире отмечается День сурка, праздник, пришедший из Северной Америки. По нему прогнозируют наступление весны и то, какой она будет.

Несмотря на традицию, сурки в России не успевают проснуться к своему профессиональному празднику — потепление в страну приходит значительно позже. Жители США и Канады каждый год проверяют примету и смотрят на то, как в этот день сурок себя ведет. Если он выходит из норы, видит свою тень и, пугаясь, прячется обратно, значит, весна наступит только через шесть недель, а если он спокойно покидает домик, значит, ждать холодов больше не стоит.

В зоопарке Петербурга обитал сурок-байбак Фрол, ставший главным «предсказателем» весны. На протяжении нескольких лет он рассказывал посетителям Ленинградского зоопарка о том, какая весна ждет петербуржцев в этом году.

В прошлом году зверьки также «проспали» свой день и пробудились от спячки только в начале апреля. «Ко Дню сурка наши подопечные не проснулись, так как в России весна наступает значительно позже. В прошлом году сурки проснулись в начале апреля», — отмечают в пресс-службе зоопарка и обещают оперативно сообщить петербуржцам о пробуждении зверят для того, «чтобы посетители смогли увидеть сурков снова после долгой зимы».

Сейчас в зоопарке обитают три степных сурка, подаренных летом 2017 года губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Зверьков зовут Отрада, Ижорик и Августина. Последние два создали пару, сейчас они крепко спят в норе за плотным перекрытием из сена.