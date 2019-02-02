На Петербург и Ленобласть надвигается метель и сильный ветер

Синоптики уверяют, что начало февраля пройдет под знаком неблагоприятных погодных условий. В выходные в Петербурге и Ленобласти ожидается метель — она идет от Финляндии, где сейчас бушует непогода. Сильные порывы ветра также надвигаются на регион.

Сильные порывы ветра ожидаются в субботу, 2 февраля, и воскресенье, 3 февраля. Автомобилистов просят лишний раз воздержаться от поездок — на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха днем остановится на отметке 2 градуса ниже нуля, скорость ветра — до 8 метров в секунду. Воскресенье в Петербурге пройдет чуть теплее, прогнозируется снег с дождем. А в понедельник в город вернется плюсовая температура.

Региональное отделение МЧС предупреждает петербуржцев о возможном увеличении количества ДТП на дорогах, а также напоминают, что в такую погоду возникает риск повреждений линий электропередачи.

Напомним, зима в Петербурге побила рекорды января 2011 — снега в городе выпало больше, чем восемь лет назад. Еще в конце января комитет по благоустройству прогнозировал — это еще не предел. А еще в январе было почти в семь раз больше солнечного света, чем в декабре!