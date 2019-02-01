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«Петербургский метрополитен» будет судиться из-за «Беговой» и «Новокрестовской»

«Петербургский метрополитен» подал в суд иск к дирекции транспортного строительства с требованием устранить замечания на новых станциях зеленой ветки — «Беговой» и «Новокрестовской». В некоторых местах вестибюлей отваливается плитка, а нынешние сроки ремонта делают эксплуатацию станций небезопасной для пассажиров. 

Представители петербургской подземки поясняют, что «страховочные и компенсирующие мероприятия уже не позволяют обеспечить безопасность перевозки и эстетический вид станционных комплексов». Третьим лицом в этом деле выступает ОАО «Метрострой». 

Отмечается, что сроки устранения дефектов и замечаний переносились дважды, а их темпы были настолько низкими, что гарантировать безопасность эксплуатации станций невозможно. 

Напомним, в январе на «Новокрестовской» сразу в нескольких местах сняли облицовочную плитку и закрыли стены полиэтиленом. В нескольких местах она начала рушиться и падать на траволаторы. 

Осенью на двух новых станциях петербургского метро, «Беговой» и «Новокрестовской», нашли более тысячи дефектов. 


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