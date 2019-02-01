«Жуткая вонь» вновь портит жизнь жителям Васильевского острова

Жители Васильевского острова в Петербурге не в первый раз жалуются на «жуткую вонь» — неприятный запах вновь настиг островитян днем 31 января. Петербуржцы чувствуют запахи канализационных нечистот как в районе набережной Лейтенанта Шмидта, так и в центральных частях острова.

Петербуржцы, живущие на Васильевском острове, вновь ощутили неприятный запах рядом с музыкальной школой №11 и у Благовещенского моста — в сторону 15-ой линии ВО. Позже запах был замечен в районе 17 и 19-ой линии, на Детской улице и Большом проспекте ВО — в сторону 14-24-ых линий. Источник «жуткой вони» в настоящий момент не обнаружен.

«Какая жуткая вонь стоит в районе набережной Шмидта. Жаль, что вызванный трактор здесь не поможет», — такое сообщение появилось в сообществе «Живем на Васильевском» вечером 31 января. «Я думаю, что это не река несет нечистоты, а ветер несет запах от нечистот. Этот запах появился с лета прошлого года. Раньше у нас был свежий воздух и пахло рекой. Лично я подозреваю, что эти нечистоты где-то копятся, а потом их под шумок куда-то выливают», — рассуждают местные жители.

Напомним, острый запах, причину которого не смогли установить городские оперативные службы, настиг островитян 20 января. Живущие на Васильевском острове петербуржцы покидали квартиры и уезжали к родственникам и соседям. В дежурные службы города и района поступили сотни жалоб на запах, их география — от 3-й линии до улицы Кораблестроителей. Местные жители провели собственное расследование причины появления химического запаха и составили карту со всеми адресами — проверьте, нет ли на ней вашего.