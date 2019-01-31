Упитанная нерпа вернулась под мост — малыша не видели с 1 января

Нерпа, которая в конце прошлого года поселилась под одним из мостов Петербурга, снова вернулась на свое место. Представители «Фонда друзей балтийской нерпы» пишут, что животное не было видно с 1 января.

«Мы думали, что новогодние фейерверки перепугали малыша и больше мы его не увидим. Но оказалось, что маленький герой по прежнему продолжает доблестно сражаться за свою жизнь», — говорят специалисты. Маленький тюлень выглядит здоровым и уверенным в себе. Это значит, что он научился охотиться и защищаться от ворон и других угроз.