Дом, в котором останавливались Шаляпин и Кшесинская, продают за 350 миллионов рублей

Продавец сообщает, что объект отреставрирован и дача приспособлена для современного использования.

На сайте «Авито» опубликовали объявление о продаже дачи Юхневича в поселке Комарово, Курортном районе Петербурга. Дом на Морской улице оценивают в 350 миллионов рублей.

К дому также прилагается два гектара земли, которые новый владелец сможет застроить. Сам участок располагается недалеко от Финского залива, на возвышенности. «Соседи все именитые люди», — утверждает автор объявления.

В 2017 году дачу уже пытались продать. Сообщалось, что раньше дом принадлежал сыну экс-министра обороны РФ Сергею Сердюкову.

В «доме на обрыве», как его называли из-за местоположения, часто останавливались певец Федор Шаляпин и балерина Матильда Кшесинская. В советское время здесь был летний детский сад для детей чиновников Минобороны.

Ранее в Петербурге объявили о продаже квартиры Дмитрия Шостаковича — за нее просят почти 27 млн рублей.