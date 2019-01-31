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Очевидцы сообщили о массовой эвакуации школ, торговых центров и рынков в Петербурге

В Петербурге массово эвакуируют людей из торговых центров, школ, бизнес-центров и рынков из-за звонков о минировании.

По информации из социальных сетей, на улицу вынуждены выйти персонал  посетителей «Континента» на проспекте Стачек, «Жемчужной плазы» на Петергофском шоссе, Полюстровского рынка. Также горожане заявляют об эвакуации из школ № 509 и 547 Красносельского района. Эвакуировали ТЦ «Невский» и здание ЗакСа.

По информации «Собака.ru», эвакуация коснулась петербургского офиса соцсети «ВКонтакте».

По состоянию на 11 часов 30 минут эвакуация проводится в 31 школе, пишет «Фонтанка». Большинство и них расположены на территории Красносельского района. 

  • Эвакуация ТЦ Шкиперский Молл
     

  • Эвакуация Мега Дыбенко

  • Эвакуация БЦ Лахта 1,2

  • Эвакуация ТРК Радуга

  • Эвакуация ТК «Академический»

 

В одну из школ поселка Мурино пришло письмо о том, что «в Петербурге будет трагедия» и без эвакуации пострадают люди.

  • Фото: 47news.ru

  • Эвакуировали ТЦ Пик 

 

Отмечается, что пока информация еще не подтверждена. Ранее волна ложных заминирований прокатилась по десяткам регионов России на Дальнем Востоке и в Сибири.


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