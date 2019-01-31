Очевидцы сообщили о массовой эвакуации школ, торговых центров и рынков в Петербурге

В Петербурге массово эвакуируют людей из торговых центров, школ, бизнес-центров и рынков из-за звонков о минировании.

По информации из социальных сетей, на улицу вынуждены выйти персонал посетителей «Континента» на проспекте Стачек, «Жемчужной плазы» на Петергофском шоссе, Полюстровского рынка. Также горожане заявляют об эвакуации из школ № 509 и 547 Красносельского района. Эвакуировали ТЦ «Невский» и здание ЗакСа.

По информации «Собака.ru», эвакуация коснулась петербургского офиса соцсети «ВКонтакте».

По состоянию на 11 часов 30 минут эвакуация проводится в 31 школе, пишет «Фонтанка». Большинство и них расположены на территории Красносельского района.