Очевидцы сообщили о массовой эвакуации школ, торговых центров и рынков в Петербурге
В Петербурге массово эвакуируют людей из торговых центров, школ, бизнес-центров и рынков из-за звонков о минировании.
По информации из социальных сетей, на улицу вынуждены выйти персонал посетителей «Континента» на проспекте Стачек, «Жемчужной плазы» на Петергофском шоссе, Полюстровского рынка. Также горожане заявляют об эвакуации из школ № 509 и 547 Красносельского района. Эвакуировали ТЦ «Невский» и здание ЗакСа.
По информации «Собака.ru», эвакуация коснулась петербургского офиса соцсети «ВКонтакте».
По состоянию на 11 часов 30 минут эвакуация проводится в 31 школе, пишет «Фонтанка». Большинство и них расположены на территории Красносельского района.
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Эвакуация ТЦ Шкиперский Молл
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Эвакуация Мега Дыбенко
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Эвакуация БЦ Лахта 1,2
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Эвакуация ТРК Радуга
В одну из школ поселка Мурино пришло письмо о том, что «в Петербурге будет трагедия» и без эвакуации пострадают люди.
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Фото: 47news.ru
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Эвакуировали ТЦ Пик
Отмечается, что пока информация еще не подтверждена. Ранее волна ложных заминирований прокатилась по десяткам регионов России на Дальнем Востоке и в Сибири.
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