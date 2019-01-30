«Собака.ru» открыла регистрацию на паблик-ток Покраса Лампаса и Семена Михайловского

«Собака.ru» пристально следит за позитивными изменениями любимого города. В январе мы выпустили специальный номер журнала о «Петербурге будущего», а 6 февраля во второй раз вручим премию «Петербург будущего 2019» героям, дающим импульс к его развитию: архитекторам, урбанистам, художникам, дизайнерам, активистам и девелоперам.

В рамках премии мы решили проводить паблик-токи: 4 февраля пройдет дискуссия самого востребованного молодого каллиграфа Петербурга и России Покраса Лампаса и ректора Академии художеств, комиссара павильона России на Венецианской биеннале Семена Михайловского. Они поговорят о том, как встроить современное искусство в Петербург и как встроить Петербург в современное искусство.

Встреча пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж», который является партнером мероприятия. С 18.00 до 19.00 — сбор гостей и осмотр экспозиции выставки «Христос в темнице» специально для посетителей.

Вход строго по регистрации, пройти которую можно здесь. Количество мест ограничено! Партнер мероприятия - Центральный выставочный зал «Манеж».

Напомним, 5 февраля пройдет паблик-ток Григория Ревзина и Льва Лурье — регистрация уже началась!