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В Петербурге пройдут лекции о нереализованных архитектурных проектах Коломны

  • Фото:  Kolomna_locals

2 февраля в особняке общества «Пальма» пройдут лекции о нереализованных архитектурных проектах в районе Коломны. Событие организует проект Kolomna_locals — гид по истоическому району, который создали петербуржцы Наталья Карасева и Алексей Максимов. 

Читать лекции будет краевед и историк Александр Гачков. Он расскажет, как архитекторы хотели засыпать Крюков канал, уничтожить Семимостье и соединить Новую Голландию, Мариинский театр и Эрмитаж. 

Вход свободный по предварительной регистрации. Начало в 14:00, сбор гостей в 13:40. 

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Автор: sobaka
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