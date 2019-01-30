В Петербурге пройдут лекции о нереализованных архитектурных проектах Коломны
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Фото: Kolomna_locals
2 февраля в особняке общества «Пальма» пройдут лекции о нереализованных архитектурных проектах в районе Коломны. Событие организует проект Kolomna_locals — гид по истоическому району, который создали петербуржцы Наталья Карасева и Алексей Максимов.
Читать лекции будет краевед и историк Александр Гачков. Он расскажет, как архитекторы хотели засыпать Крюков канал, уничтожить Семимостье и соединить Новую Голландию, Мариинский театр и Эрмитаж.
Вход свободный по предварительной регистрации. Начало в 14:00, сбор гостей в 13:40.
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