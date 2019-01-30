Смольный накажет реставраторов дома на Малой Посадской за испорченную лепнину

В конце прошлого года завершилась реставрация фасада бывшего доходного дома Шарля де-Риц-а-Порта на Малой Посадской, 17. Однако жители дома остались в недоумении — после восстановления исторического облика элементы декора утратили свой первоначальный вид. Оказалось, что работы по реставрации не были согласованы с представителями Смольного.

Реставрация фасада дома 1902 года постройки проходила в рамках капитального ремонта. Гладкооштукатуренный фасад украшали лепнины, которые теперь только формой схожи с историческими элементами декора.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников изданию «Собака.ru» рассказали, что принимать такую реставрацию никто не будет. «Работы выполнены схематично, грубо, с отсутствием проработки и нарушением геометрии. Новые элементы не соответствуют историческим, отнесенным к предмету охраны памятника», — говорят чиновники.

Кроме того, работы по восстановлению штукатурного декора на фасадах дома представителям КГИОП не предъявлялись и не согласовывались. Проектная документация по ремонту фасадов, на основании которой в июне 2018 года выдано разрешение, не предусматривает замену подлинного исторического декора на штампованные элементы.