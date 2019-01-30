Смольный накажет реставраторов дома на Малой Посадской за испорченную лепнину
В конце прошлого года завершилась реставрация фасада бывшего доходного дома Шарля де-Риц-а-Порта на Малой Посадской, 17. Однако жители дома остались в недоумении — после восстановления исторического облика элементы декора утратили свой первоначальный вид. Оказалось, что работы по реставрации не были согласованы с представителями Смольного.
Реставрация фасада дома 1902 года постройки проходила в рамках капитального ремонта. Гладкооштукатуренный фасад украшали лепнины, которые теперь только формой схожи с историческими элементами декора.
В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников изданию «Собака.ru» рассказали, что принимать такую реставрацию никто не будет. «Работы выполнены схематично, грубо, с отсутствием проработки и нарушением геометрии. Новые элементы не соответствуют историческим, отнесенным к предмету охраны памятника», — говорят чиновники.
Кроме того, работы по восстановлению штукатурного декора на фасадах дома представителям КГИОП не предъявлялись и не согласовывались. Проектная документация по ремонту фасадов, на основании которой в июне 2018 года выдано разрешение, не предусматривает замену подлинного исторического декора на штампованные элементы.
КГИОП уже подготовил обращение в Жилищный комитет и Администрацию Петроградского района о необходимости приведения фасада в соответствие с согласованной документацией и историческим видом. Всех виновных привлекут «к установленной законом ответственности».
«Дом номер 17А по улице Малая Посадская не самый утончённый среди домов Санкт-Петербурга. Но я всё равно его люблю — это дом, в котором я родился и вырос. В 2018 году фасад дома был отреставрирован. Предлагаю ознакомиться с результатами», — рассказывает житель дома на своей странице в социальной сети. Он отмечает, что дом имеет охранный статус.
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