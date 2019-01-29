В Петербурге сняли первый фильм по повести Гоголя «Невский проспект»

28 января на студии телеканала «Город+» состоялась премьера фильма по повести Гоголя «Невский проспект». Его сняли к 300-летию главного проспекта Петербурга. Руководитель проекта — бывший директор канала Николай Камнев.

Картина складывается из чтения повести и актерской игры. Авторы сохранили оригинальный текст, но предложили новый взгляд на классику — сюжет разворачиваетсяна современном Невском проспекте, а повествование ведут герои сегодняшнего Петербурга: Сергей Шнуров, Дмитрий Шагин, Сергей Боярский, Фабио Мастранджело, Ника Белоцерковская, Сергей Семак, Александр Цыпкин.

За актерскую игру отвечали выпускники мастерской Гальцева и приглашенные артисты. Съемки длились около 20 дней. По словам режиссера Евгении Белт, было тяжело застать Невский именно таким, каким он должен был появиться в фильме. Не всегда попадались нужные типажи людей, не всегда складывалась подходящая погода.

«У меня было несколько причин принять участие: во-первых, кого только ни трогал русский писатель. Во-вторых, это повод приехать в родной город с абсолютно занятым днем. Я всем в Москве сказал: „Мы Гоголя читаем, я уехал. Все“» — делится впечатлениями Александр Цыпкин.

В течение двух месяцев фильм выложат в открытый доступ. Сейчас для этих целей специально готовят сайт с указанием всех участников проекта.