Рабочая неделя в Петербурге началась с 20-градусного мороза

Понедельник в Петербурге начался с 20-градусного мороза. На дорогах по-прежнему гололедица, водителям и пешеходам необходимо быть осторожными.

Осадков не ожидается, ветер юго-восточный. Днем температура составит 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление повышаться не будет.

Синоптики обещают, что уже ко вторнику в городе станет гораздо теплее. Ночью температура воздуха составит 12 градусов, а днем и вовсе опуститься до -4.

Зима — не повод отказываться от красивой одежды: взгляните на модников Петербурга, которые носят брюки, юбки и платья даже в суровый 20-градусный мороз.