Петербуржец предложил превратить чаек в живой триколор ко Дню ВМФ

Житель Василеостровского района Михаил Кормин выдвинул необычную инициативу. Он предложил превратить чаек в живой триколор, временно перекрасив птиц в бело-сне-красный. Такое решение, по мнению петербуржца, будет уместно реализовать ко Дню Военно-морского флота, который отмечается в России 28 июля.

В акции предлагают задействовать только тех чаек, чей ареал обитания находится в границах Василеостровского района Петербурга и местах, примыкающих к порту прибережными территориями. Так, по 1/3 особей будет перекрашена в красный и синий цвета, а последние останутся исходного, бело-серого цвета. Михаил Кормин также предлагает не использовать красные оттенки и оставить два цвета — белый и синий — что будет символизировать цвета Андреевского Флага.

Колорировать пернатых Кормин предлагает стойкими пищевыми красителями в целях сохранения максимально эффективной окраски. Инициатор подчеркивает — использование экологически чистых красителей принципиально. Предполагается, что к осени птицы вернутся к своему привычному имиджу из-за ежегодной линьки.

Михаил Кормин также отметил не только эстетическую полезность данного мероприятия. Одновременно с этим возможно снижение численности особей — как побочный эффект от покраски. «Учеными установлено, что стайные птицы избегают своих собратьев, имеющих неестественный для популяции цвет. Логично предположить, что выкрашенные в красный и синий цвет чайки не будут чувствовать в ежегодном сезонном размножении, что даст возможность гуманно сократить численность этих птиц-вредителей на территории Санкт-Петербурга естественным путем», — отметил инициативный петербуржец.

На такое необычное предприятие предлагается выделить 5 млн рублей. Сейчас идея уже прошла модернизацию и зарегистрирована на сайте «Твой бюджет». В ближайшее время ей предстоит пройти экспертизу.