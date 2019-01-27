Петербуржец прописал в своей квартире 113 (!) мигрантов

В Кировском районе обнаружился гостеприимный петербуржец — он прописал в своей квартире 113 мигрантов. При этом общая площадь его жилья разместить столько гостей не позволяет.

По версии прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга, в период с октября по ноябрь 2018 года мужчина сумел фиктивно зарегистрировать по месту собственного жительства 113 иностранных граждан из Республик Узбекистан и Таджикистан. При этом реально предоставить им жилплощадь для временного размещения или постоянного проживания гостеприимный петербуржец не собирался — общая площадь его квартиры составляет 43 квадратных метра.

Мужчине предъявлено обвинение, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» — так, по ней предусмотрено наказание в виде трех лет лишения свободы. Личность добродушного петербуржца не разглашается, однако известно, что мужчина уже признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, в середине декабря прошлого года петербургский риэлтор рассказал о квартире, состоящей из 58 комнат. За возможность быть владельцем доли в необычной квартире просят 3 млн рублей. Ранее в городе задержали 40-летнюю женщину, которая напилась и пробралась в здание исторического архива — самого большого по количеству хранимой информации в Европе и одного из крупнейших в мире.