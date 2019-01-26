Строительство новых станций Лахтинско-Правобережной линии метро собираются обсудить с петербуржцами

Внести свою лепту в реализацию проектов может любой желающий. Согласно проекту, созданием которого занимается ЗАО «Институт „Трансэкопроект“», строительство станции «Гавань» предположительно будет организовано в районе улицы Кораблестроителей и Шкиперского протока. Вестибюль станции появится в районе Ковша Галерного фарватера. «Морской фасад», в свою очередь, будет выходить на берег Финского залива. Станцию планируют сделать неглубокой и устроить два выхода на поверхность, а вестибюль расположить у главного въезда на территорию паромно-пассажирского комплекса.

Продолжение Лахтинско-Правобережной линии составит пять километров. По новому участку подземных путей смогут проехать 40 восьмивагонных составов в час. Проектный план подразумевает продление линии до станции «Новокрестовская», которую открыли в мае прошлого года. После этого участок пойдет в Лахту. Чтобы принять участие в обсуждении, необходимо предоставить ряд документов и сведений о себе, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте администрации. Также на специально организованной экспозиции будут представлены проекты планируемых к постройке станций метрополитена.

Напомним, ранее стало известно, что Смольный расторг контракт с «Метростроем» и законсервировал строительство новых станций до заключения договора с новым подрядчиком. По мнению организации, прокладка новых станций и подземных путей может привести к техногенной катастрофе. Одновременно с этим был согласован первый участок кольцевой линии метрополитена. А также в петербургском метро появились онанисты — они развращают горожан в час пик (будьте осторожны).