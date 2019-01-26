Активисты Петербурга совершили восхождение на самый высокий сугроб

Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» опубликовали экшен видеоотчет о нелегком восхождении на гору. Они нашли самый высокий сугроб и взобрались на него, вооружившись знаменем-гербом. Стать альпинистами их вынудило происходящее с тротуарами и дорогами города этой зимой.

Искусственную гору назвали пиком Рублевского — в честь действующего главы комитета по благоустройству Петербурга. Он расположился на углу Евгеньевской улицы и проспекта Бакунина. Выбирали путем конкурсного голосования — каждый желающий мог предложить свою находку, которая, в свою очередь, могла бы стать самой высокой и перспективной для предстоящего восхождения.

«Сначала мы думали, что это коммунальные службы работают плохо, что они совсем забыли про уборку улиц. Снегопады начинались, заканчивались и начинались снова, а сугробы на улицах все росли и росли. И вместо уехавших машин тут же появлялся новенький сугроб... И тут мы все поняли: это совсем не халтурная уборка, это новое слово в архитектуре, градостроительстве, а также современном искусстве. Дешево, сурово и концептуально! Сказано-сделано! Штурму предшествовала длительная подготовка... Ни совершенное оборудование, ни блистательное обеспечение не помогут, если ты сам не готов к борьбе!», — поделились активисты в сообществе. Они также упомянули, что победивший сугроб будет ликвидирован — «чего бы нам это ни стоило».