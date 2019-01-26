Жители Петроградки недовольны новым видом лепнины на фасаде здания

В конце прошлого года завершилась реставрация фасада бывшего доходного дома Шарля де-Риц-а-Порта на Малой Посадской, 17. Однако петербуржцы недовольны результатами — жители дома остались в недоумении. Они считают, что после восстановления исторического облика элементы декора утратили свой первоначальный вид, а рабочие, ответственные за проведение работ, подошли к ним несерьезно.

Фото: AnthraxEleven на "Пикабу"

Реставрация фасада дома 1902 года постройки проходила в рамках капитального ремонта. Гладкооштукатуренный фасад украшали лепнины, которые теперь только формой схожи с историческими элементами декора. «Дом номер 17А по улице Малая Посадская не самый утончённый среди домов Санкт-Петербурга. Но я всё равно его люблю — это дом, в котором я родился и вырос. В 2018 году фасад дома был отреставрирован. Предлагаю ознакомиться с результатами», — рассказывает житель дома на своей странице в социальной сети. Но на этом обсуждение не закончилось. Петербуржцы отмечают, что дом находится под охраной КГИОПа, и рассуждают о согласии комитета с итоговым вариантом отделки. «Дом имеет охранный статус. Означает ли завершение работ, что КГИОП согласен с тем, как они выполнены? Сейчас вот начали леса снимать с дома Захаровых в Семенцах, того, что с ваулинской керамикой. Посмотрим, как там дела обстоят, на первый взгляд не очень», — рассказывают петербуржцы.

Фото: AnthraxEleven на "Пикабу"

Однако в фонде капитального ремонта стоят на своем — новый вид лепнины соответствует историческому. По их словам, в ходе реставрации было принято решение вернуться к оригинальной версии декора, а то, что привыкли видеть петербуржцы до начала проведения работ, является советским новоделом. Neva.Today со ссылкой на пресс-службу фонда передает, что лепнина изначально не соответствовала архитектурной задумке Федора Лидваля, который построил дом. Восстановить элементы, как есть, не представлялось возможным, и при капитальном ремонте было принято решение вернуть оригинальную версию орнамента на фасаде бывшего доходного дома.

Фото: citywalls.ru

«Такой лепниной, как и сейчас, фасад дома изначально был украшен при постройке. Восстанавливая фасад при капитальном ремонте, компания «Строительная культура» руководствовалась историческими справками и шаблонами, работы выполнялись под авторским надзором проектной организации и надзором КГИОП. Вариант резной лепнины, который опубликован в социальных сетях, это вид после капитального ремонта в советское время, первоначальному историческому виду он не соответствовал, его элементы были выполнены из цемента с нарушением технологии поверх известкового слоя и восстановлению не подлежали», — рассказала руководитель пресс-службы Фонда капитального ремонта.

Фото: citywalls.ru