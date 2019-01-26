Зима в Петербурге побила рекорды января 2011 года
Зима в Петербурге побила рекорды января 2011. На сегодняшний день снега в городе выпало больше, чем восемь лет назад. Комитет по благоустройству сообщает, что это еще не предел — последующие снегопады, наступление которых обещают в Северной столице в ближайшее время, могут сделать этот января поистине рекордным.
В 2011 году за первый месяц выпало 82 см снега. За 25 дней января в 2019 году — 82 см. По информации метеорологов, снегопад, который настигнет Петербург сегодня, может добавить к этим цифрам еще 9 см. Все это время за ситуацией на дорогах и тротуарах следят коммунальные службы, которые работают в усиленном режиме — улицы убирают 1161 единица техники и 1061 специалист ручной уборки. Однако этого недостаточно — петербуржцы недовольны качеством уборки снега и жалуются на шум, производимый техникой в ночное время суток.
В комитете по благоустройству сообщают, что погодные условия стали причиной очередей на снегоприемных и снегоплавильных пунктах города. Диспетчерские службы предприятий и «Центра комплексного благоустройства» находятся в постоянном контакте с коллегами из «Водоканала», перенаправляя потоки грузовиков. На сегодняшний день объем вывезенных из города осадков достиг отметки в 1,5 млн кубов, за январь из них — 1177 тысяч кубометров. В первом месяце прошлого года объем вывезенных осадков составил 420 тысяч кубометров.
Напомним, в конце января дороги в Петербурге начали посыпать гранитной крошкой. Ранее козырек жилого дома рухнул из-за слишком тяжелого сугроба, который на нем лежал — жильцы не могли выйти из парадной до приезда спасателей. Но зима заставила хвататься за голову не только жителей Северной столицы — посмотрите, как пара снегоуборочных тракторов увязла в снегу, пытаясь вызволить друг друга из плена непогоды, но не забывайте, что главный синоптик Петербурга призвал радоваться снежной зиме и научиться вовремя убираться.
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