Зима в Петербурге побила рекорды января 2011 года

Зима в Петербурге побила рекорды января 2011. На сегодняшний день снега в городе выпало больше, чем восемь лет назад. Комитет по благоустройству сообщает, что это еще не предел — последующие снегопады, наступление которых обещают в Северной столице в ближайшее время, могут сделать этот января поистине рекордным.

В 2011 году за первый месяц выпало 82 см снега. За 25 дней января в 2019 году — 82 см. По информации метеорологов, снегопад, который настигнет Петербург сегодня, может добавить к этим цифрам еще 9 см. Все это время за ситуацией на дорогах и тротуарах следят коммунальные службы, которые работают в усиленном режиме — улицы убирают 1161 единица техники и 1061 специалист ручной уборки. Однако этого недостаточно — петербуржцы недовольны качеством уборки снега и жалуются на шум, производимый техникой в ночное время суток.