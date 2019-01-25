Фото: в Ленобласти наблюдали северное сияние и световые столбы

В группе «Охотники за сиянием» опубликовали фотографию северного сияния и световых столбов, которые наблюдали рядом с озером Круглое в Ленобласти. Они появились в небе ночью 24 января.

«К 23 часам небо почти все затянуло и над горизонтом была видна небольшая полоска зеленой дуги. Из-за сильного мороза и высокой влажности наблюдались красивые световые столбы от уличного освещения за лесом. Было около минус 18, мы дошли почти до середины озера и любовались тишиной ночи», — рассказал фотограф под ником Gena Smk.

Ранее в Петербурге заметили солнечное гало — редкое природное явление, которое появилось на городском небе с наступлением сильных морозов.