На «Ленрезерве» открывается крупнейшая выставка о блокаде — с разбомбленными домами в натуральную величину

В 2019 году создатели «Ленрезерва» — самого большого частного музея о Великой Отечественной войне — расширили экспозицию, посвященную блокаде Ленинграда. Там выстроили полноценную улицу и подняли в воздух аэростаты.

Посетители смогут посмотреть на разбомбленный дом, отделение полиции и квартиру актрисы блокадных времен. Рядом есть бомба высотой в человеческий рост, которую нельзя увидеть больше ни в одном музее.

«Она тонну весит, такие сбрасывали на Ленинград», — говорит создатель и владелец «Ленрезерва» Анатолий Бернштейн.