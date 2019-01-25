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На «Ленрезерве» открывается крупнейшая выставка о блокаде — с разбомбленными домами в натуральную величину

В 2019 году создатели  «Ленрезерва» — самого большого частного музея о Великой Отечественной войне — расширили экспозицию, посвященную блокаде Ленинграда. Там выстроили полноценную улицу и подняли в воздух аэростаты. 

Посетители смогут посмотреть на разбомбленный дом, отделение полиции и квартиру актрисы блокадных времен. Рядом есть бомба высотой в человеческий рост, которую нельзя увидеть больше ни в одном музее. 

«Она тонну весит, такие сбрасывали на Ленинград», — говорит создатель и владелец «Ленрезерва» Анатолий Бернштейн.

 

К 75-летию снятия блокады впервые поднимается тема воссоединения ленинградцев: в уголке «Милиция» часть экспозиции посвятили истории инспектора Пантелеевой, которая после открытия детского паспортного стола в Ленинграде в 1942 году помогла найтись 25 тысячам семей.

Вход во все залы «Ленрезерва» с 25 по 27 января свободен. Адрес экспозиции — Феодосийская, 4. Время работы — с 11 до 18 часов.

 

По материалам «Фонтанки»


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