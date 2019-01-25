На улице Рубинштейна появилось стихотворение с просьбой вернуть бар «Цветочки»

На стене одного из домов на улице Рубинштейна появилось стихотворение с просьбой вернуть туда бар «Цветочки», который переехал на улицу Некрасова.

«Отчего вас больше нет? Вы довели меня до точки. Кричу неистово вам в след: „Верните мне мои „Цветочки“!“», — написано на стене дома.