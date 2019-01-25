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На улице Рубинштейна появилось стихотворение с просьбой вернуть бар «Цветочки»

На стене одного из домов на улице Рубинштейна появилось стихотворение с просьбой вернуть туда бар «Цветочки», который переехал на улицу Некрасова.

«Отчего вас больше нет? Вы довели меня до точки. Кричу неистово вам в след: „Верните мне мои „Цветочки“!“», — написано на стене дома.

  • Фото: @ekaterina_vasilissa

    «Эпоха бара Цветочки еще летом закончилась, а народ только сегодня очнулся. И да, такое можно увидеть только в Петербурге

 

Бар «Цветочки» работал на улице Рубинштейна с 2012 года, но в сентябре переехал из-за проблем с арендой. Теперь от находится рядом с  Redrum и «Хрониками».

«Собака.ru» показывала, как изменилось легендарное заведение после переезда. 

 


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