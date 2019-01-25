На улице Рубинштейна появилось стихотворение с просьбой вернуть бар «Цветочки»
На стене одного из домов на улице Рубинштейна появилось стихотворение с просьбой вернуть туда бар «Цветочки», который переехал на улицу Некрасова.
«Отчего вас больше нет? Вы довели меня до точки. Кричу неистово вам в след: „Верните мне мои „Цветочки“!“», — написано на стене дома.
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Фото: @ekaterina_vasilissa
«Эпоха бара Цветочки еще летом закончилась, а народ только сегодня очнулся. И да, такое можно увидеть только в Петербурге
Бар «Цветочки» работал на улице Рубинштейна с 2012 года, но в сентябре переехал из-за проблем с арендой. Теперь от находится рядом с Redrum и «Хрониками».
«Собака.ru» показывала, как изменилось легендарное заведение после переезда.
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