В Петербурге объявили набор добровольцев для строительства домиков для нерп

«Фонд друзей балтийской нерпы» объявил, что ищет добровольцев в Петербурге для строительства домиков для нерп. Им придется поехать на окраину Выборга и там работать лопатой, один заход занимает 4-5 часов.

В организации пишут, что сейчас на улице появился пригодных для строительства искусственных домиков для нерп лед. Успеть построить жилища нужно до середины февраля, так как самки скоро начнут рожать.

«Добраться до одного из участков проведения работ можно будет так: электропоезд «Ласточка» до Выборга (в пути от Финляндского вокзала 1 час 10 минут, стоимость проезда около 300 рублей в одну сторону), далее такси от вокзала Выборга (15 минут по 400 рублей в одну сторону, везёт 4-х - можно поехать вскладчину по 100 рублей). Далее, аэролодкой на лёд к месту проведения работ. На льду нужно будет поработать 4-5 часов. Одеваться и собираться нужно как для дневного лыжного похода в холодную погоду. Лопатами мы обеспечим», — пишут в фонде.