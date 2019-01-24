В Петербурге согласовали первый участок кольцевой линии метро. Главгосэкспертиза оценила ее предварительную стоимость в 78,6 млрд рублей.

В состав участка войдут станции Большой проспект-2», «Василеостровская-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2», а также уже построенный второй вестибюль «Спортивной».

Построить первый участок должны к 2028-2030 году. Всего в составе петербургской кольцевой планируются 20 станций, 14 из которых будут пересадочными.

Когда в должности губернатора Петербурга был Георгий Полтавченко, он говорил, что строительство кольцевой обойдется городскому бюджету в 300 млрд. рублей.

В прошлом году Власти Петербурга заявили, что через 30 лет в Петербурге построят еще четыре линии метро.