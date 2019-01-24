Где и почему в 2018 году сбивали велосипедистов — интерактивная карта

Петербуржец Данила Горохов создал интерактивную карту, на которой показал, где и почему в городе сбивали пешеходов и велосипедистов в 2018 году.

С 1 января по 11 декабря 2018 года в Петербурге зарегистрировали 311 ДТП с велосипедистами. «Кстати, по карте хорошо видно, что передвигаются на велосипеде люди во всех частях города и это косвенный показатель высокого велопользования», — отмечает Горохов.

Больше всего аварий зарегистрировано на Каменноостровском и Троицком мостах, в том числе из-за отсутствия велодорожек.