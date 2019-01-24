Где и почему в 2018 году сбивали велосипедистов — интерактивная карта
Петербуржец Данила Горохов создал интерактивную карту, на которой показал, где и почему в городе сбивали пешеходов и велосипедистов в 2018 году.
С 1 января по 11 декабря 2018 года в Петербурге зарегистрировали 311 ДТП с велосипедистами. «Кстати, по карте хорошо видно, что передвигаются на велосипеде люди во всех частях города и это косвенный показатель высокого велопользования», — отмечает Горохов.
Больше всего аварий зарегистрировано на Каменноостровском и Троицком мостах, в том числе из-за отсутствия велодорожек.
Во всех ДТП погиб только один велосипедист, и это произошло на Зеленогорском шоссе, недалеко от Солнечного.
Петербуржец сделал вывод, что главная проблема велосипедной инфраструктуры в городе в настоящий момент — это проблема безопасности на перекрестках и пересечениях через улицы, а также неуважительное отношение водителей к велосипедистам и велоинфраструкуре в целом.
Также Даниил Горохов составил интерактивную карту ДТП с участием пешеходов в Петербурге. А в декабре он показал, сколько людей пострадает от строительства Восточного скоростного диаметра в городе. Для всех своих карт он пользовался «магией Python и QGIS».
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