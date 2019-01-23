Морозы до –20 градусов продержатся в Петербурге до пятницы

В Гидрометцентре Петербурга рассказали, что морозы до -20 градусов будут держаться в Петербурге до конца недели.

В ночь на 23 января в городе было -20 градусов, а днем потеплеет до -9. На дорогах гололедица, водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными. Местами может выпадать снег.

К четвергу станет немного теплее, от -12 до -10 градусов, но уже в пятницу морозы наступят с новость силой.

В -20 не стоит отказываться от стильных курток, кроссовок и шляп. «Собака.ru» подготовила фоторепортаж о том, как петербургские модники выглядят в суровые морозы?