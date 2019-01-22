Движение в центре Петербурга перекроют из-за парада в честь годовщины снятия блокады

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры предупреждает водителей Петербурга о том, что из-за репетиций и проведения парада в честь 75-летия снятия блокады в центре города ограничат движение транспорта.

22 января с 20:00 до 23:00, 24 января с 9:00 до 13:00, а также с 16:00 26 января до 13:00 27 января проезд запретят по:

- набережной Мойки от Невского пр. до Певческого моста;

- Миллионной улице;

- Певческому проезду;

- набережной Зимней канавки;

- Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.

В эти промежутки времени будет перекрыто движение по Дворцовому мосту.

Также 22 января с 20.00 до 23.00, 24 января с 09.30 до 13.00 и 27 января с 08.00 до 13.00 движение перекроют по:

- Дворцовому проезду,

- Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекту,

- Адмиралтейской набережной,

- Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

С целью размещения военной техники, начиная с 21 января и до 13.00 27 января, введен запрет парковки транспортных средств на Миллионной ул., Певческом проезде и наб. реки Мойки.

Подробная схема объезда перекрытий есть здесь.