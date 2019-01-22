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Движение в центре Петербурга перекроют из-за парада в честь годовщины снятия блокады

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры предупреждает водителей Петербурга о том, что из-за репетиций и проведения парада в честь 75-летия снятия блокады в центре города ограничат движение транспорта. 

22 января с 20:00 до 23:00, 24 января с 9:00 до 13:00, а также с 16:00 26 января до 13:00 27 января проезд запретят по:

- набережной Мойки от Невского пр. до Певческого моста;
- Миллионной улице;
- Певческому проезду;
- набережной Зимней канавки;
- Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту.

В эти промежутки времени будет перекрыто движение по Дворцовому мосту. 

Также 22 января с 20.00 до 23.00, 24 января с 09.30 до 13.00 и 27 января с 08.00 до 13.00 движение перекроют по:

- Дворцовому проезду,
- Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекту,
- Адмиралтейской набережной,
- Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

С целью размещения военной техники, начиная с 21 января и до 13.00 27 января, введен запрет парковки транспортных средств на Миллионной ул., Певческом проезде и наб. реки Мойки.

Подробная схема объезда перекрытий есть здесь.


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