Дороги в Петербурге начали посыпать гранитной крошкой

Дороги в центре Петербурга посыпали гранитной крошкой, об использовании которой говорил врио губернатора Александр Беглов.

Глава комитета по благоустройству заявил, что этот метод использовали на Невском и Литейном проспектах, а также на Караванной улице. Как отмечает чиновник, установившиеся морозы позволяют применить гранитную крошку, так как на дорогах образовался снежный накат.

Беглов призвал заменить песок гравием, но пока что это делают только локально. Власти утверждают, что она забивает канализацию и для широкого применения необходима ее реконструкция.

Метод посыпать дороги гранитной крошкой широко используется в Финляндии. Дело в том, что там работает раздельная канализация, а в Петербурге — общесплавная, поэтому перенять этот опыт городу тяжело.