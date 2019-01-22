В Петербурге горело здание Арбитражного суда — движение на Суворовском проспекте парализовано

В Петербурге утром 22 января произошел пожар в здании Арбитражного суда по городу и Ленобласти на Суворовском проспекте, 50-52. Обгорели 12 квадратных метров кабинета и коридора. Тушить пожар приехали 19 машин спецтехники и 62 сотрудника МЧС.

Из здания эвакуировали 100 человек, о пострадавших сведений нет.

Огонь начал распространяться из кабинета на пятом этаже, который занимают заместитель председателя и председатели судебных составов. Кабинет был пуст и заперт, но сотрудники почувствовали дым и запах гари.

Арбитражный суд возобновлять сегодня работу не планирует. Как уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, работа суда приостановлена, рассматривать дела не будут. На вторник было назначено 1164 заседания.

Движение по Суворовскому проспекту парализовано из-за работы спасателей. Пожар тушили почти два часа.

По материалам «Фонтанки».