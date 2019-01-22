«Собака.ru» и «ВКонтакте» запустили социальную акцию с воспоминаниями о блокадниках

Уже несколько лет в каждом январском номере «Собака.ru» публикуются шесть интервью горожан, переживших войну и голод в осажденном Ленинграде. Блокадники рассказывают об этом страшном периоде близким людям — внукам, детям, ученикам. В этом году нас снова решила поддержать социальная сеть «ВКонтакте»: вместе мы запускаем социальную акцию #блокадныепортреты.

Акция пройдёт с 21 по 27 января. Чтобы присоединиться к ней, нужно рассказать о жителе блокадного Ленинграда на своей странице ВКонтакте. К записи следует добавить геолокацию, где жил или трудился герой истории, а также хештег #блокадныепортреты.

Рассказы отобразятся на интерактивной карте проекта. Сейчас там можно прочитать более 100 историй, которые удалось собрать в рамках акции в прошлом году: sobaka.ru/blokada/karta.

Партнёром акции стал благотворительный фонд «Старость в радость». Каждый день в своём сообществе ВКонтакте организация будет публиковать блокадные истории от своих подопечных.