Во вторник мороз в Петербурге ослабнет

22 января, во вторник, в Петербурге станет немного теплее по сравнению с понедельником, сообщают синоптики. Днем температура воздуха не будет опускаться ниже -14 градусов.

Ветер ослабнет, его порывы составят около трех метров в секунду. Тем не менее, гололед с дорог никуда не исчезнет — и водителей, и пешеходов просят быть предельно аккуратными.

Напомним, рабочая неделя в Петербурге началась с сильного мороза — температура опустилась до -20, которые ощущались как -29.