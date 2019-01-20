В Петербурге и Ленобласти грядут заморозки до -27 градусов

Морозная погода установится в Петербурге в начале рабочей недели. Об этом сообщает городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

Столбик термометра в городе 21 января опустится до 15 – 17 градусов ниже ноля, в пригородах обещают 20-градусный мороз, но только ночью.