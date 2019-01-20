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В Петербурге и Ленобласти грядут заморозки до -27 градусов

  • фото - @sergei_sigov

Морозная погода установится в Петербурге в начале рабочей недели. Об этом сообщает городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

Столбик термометра в городе 21 января опустится до 15 – 17 градусов ниже ноля, в пригородах обещают 20-градусный мороз, но только ночью.

Погода будет облачная с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный, ночью 6 – 11 м/с, днем 4 – 9 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

ГУ МЧС по Ленобласти, в свою очередь, сообщает, что 21 января возможно понижение температуры до минус 25 – 27 градусов.

По материалам «Фонтанка.ру»

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