Жители Васильевского острова составили карту запаха
Жители Васильевского острова в Петербурге проводят собственное расследование причины появления химического запаха, который вторые сутки не дает открыть форточки в квартирах. Все адреса петербуржцы нанесли на карту, по которой виден вероятный источник зловония.
Карта опубликована в группе «Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте». Ее составили на основе многочисленных жалоб петербуржцев. Судя по ней, вероятный источник может локализоваться в районе Угольной гавани. Под подозрение горожан попали Петербургский нефтяной терминал и очистные сооружения центральной станции аэрации «Водоканала».
Представители городских служб ранее не смогли ответить «Фонтанке» и жителям Василеостровского района на вопрос о том, чем пахнет на острове. В Роспотребнадзоре сообщили, что провели исследования атмосферного воздуха на острове, нормативы они не превышают. Массовые обращения в связи с резким запахом начали поступать в оперативные службы вечером 19 января и продолжились 20 января. Запах донесся и до Малой Охты. Еще утром жители начали покидать остров, острый запах заставил петербуржцев уехать к родственникам и соседям для безопасности.
По материалам «Фонтанка.ру»
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