Жители Васильевского острова составили карту запаха

Жители Васильевского острова в Петербурге проводят собственное расследование причины появления химического запаха, который вторые сутки не дает открыть форточки в квартирах. Все адреса петербуржцы нанесли на карту, по которой виден вероятный источник зловония.

Карта опубликована в группе «Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте». Ее составили на основе многочисленных жалоб петербуржцев. Судя по ней, вероятный источник может локализоваться в районе Угольной гавани. Под подозрение горожан попали Петербургский нефтяной терминал и очистные сооружения центральной станции аэрации «Водоканала».