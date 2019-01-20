Из дома 1906 года исчез исторический витраж — его заменили стеклопакетом

Исторический витраж с изображением горного пейзажа исчез из доходного дома Митрофана Мироненко на Тележной улице, 13, после чего пропажу заменили стеклопакетом.

Когда именно исчез декоративный элемент, определить невозможно - об этом сообщила музеевед Ксения Сидорина. Жители дома утверждают, что пластиковые окна установили еще несколько лет назад.

Дом на Тележной не является объектом культурного наследия, но исторические витражи должны были подлежать сохранению, поэтому краеведы уже обратились в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников культуры.

Доходный дом Митрофана Мироненко выдержан в стиле модерн, он был построен в 1906 году по проекту архитектора Петра Батуева.