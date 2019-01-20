YouTube удалил комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде
Видеохостинг YouTube спустя две недели после публикации удалил фильм Алексея Красовского «Праздник» о привилегированной семье, которая в блокадном Ленинграде отмечает Новый год. На странице, где раньше был фильм, появляется сообщение «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube».
Причин блокировки Красовский не знает. «Миллион просмотров на ютубе теперь выглядит так. Кажется, план понятен. Нашел другую раздачу, которую сделали сразу после закрытия, теперь будут ссылаться на нее как на оригинальную, а мои новые блокировать», - отметил режиссер в своем Facebook.
Фильм «Праздник» был опубликован на YouTube в открытом доступе в ночь на 3 января. Изначально планировалось, что премьера состоится в новогоднюю ночь. За первые несколько часов картину посмотрели около 17,5 тыс. человек, за две недели фильм собрал более 1 млн просмотров. Красовский предложил зрителям видеохостинга добровольно заплатить за просмотр. За первые десять дней было собрано 3,3 млн рублей.
В фильме рассказывается о семье, которая живет в блокадном Ленинграде «на особом положении» и пользуется привилегиями. По сюжету картины, семья собирается встречать Новый год во время блокады и сталкивается с рядом трагикомических ситуаций. Красовский пояснил, что речь в фильме идет о людях с привилегиями, «которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо». Ранее звучали призывы не давать картине прокатное удостоверение, а прокуратура начала проверку производства фильма.
Красовский отказался получать прокатное удостоверение на фильм. При этом он отмечал, что премьера в интернете «лишает фильм фестивальной судьбы», а отсутствие прокатного удостоверения «делает невозможным выдвижение на профессиональные кинопремии». Режиссер также говорил, что получал угрозы в связи с фильмом. В начале декабря он сообщил, что сотрудника съемочной группы «Праздника» вызвали на опрос в прокуратуру Петербурга, которая проверяет обстоятельства создания фильма.
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По материалам «ДП»
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