YouTube удалил комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде

Видеохостинг YouTube спустя две недели после публикации удалил фильм Алексея Красовского «Праздник» о привилегированной семье, которая в блокадном Ленинграде отмечает Новый год. На странице, где раньше был фильм, появляется сообщение «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube».

Причин блокировки Красовский не знает. «Миллион просмотров на ютубе теперь выглядит так. Кажется, план понятен. Нашел другую раздачу, которую сделали сразу после закрытия, теперь будут ссылаться на нее как на оригинальную, а мои новые блокировать», - отметил режиссер в своем Facebook.

Фильм «Праздник» был опубликован на YouTube в открытом доступе в ночь на 3 января. Изначально планировалось, что премьера состоится в новогоднюю ночь. За первые несколько часов картину посмотрели около 17,5 тыс. человек, за две недели фильм собрал более 1 млн просмотров. Красовский предложил зрителям видеохостинга добровольно заплатить за просмотр. За первые десять дней было собрано 3,3 млн рублей.