В сети впервые опубликовали видео с салоном президентского самолета

В сети впервые появился ролик, в котором можно подробно рассмотреть, как выглядит салон президентского самолета. Видео на YouTube-канал выложил школьник из Башкирии Арслан Каипкулов. Владимир Путин провел экскурсию тяжелобольному мальчику по лайнеру Ил-96-300 перед Новым годом.

В видео можно увидеть зал для совещаний, большой стол, кожаный диван, президентское кресло, в котором Арслан даже посидел. На борту также расположен отдельный салон для сопровождающих лиц, который оснащен всем необходимым для долгих перелетов. Во время видео-экскурсии мальчик отметил, что все системы связи на борту зашифрованы и защищены от взломов.

Тяжелобольной Арслан увлекается авиамоделированием и никогда ранее не был в аэропорту, а побывать на лайнере ИЛ-96-300 и снять об этом сюжет было его мечтой.