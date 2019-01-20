Жители покидают Васильевский остров из-за острого запаха

Живущие на Васильевском острове петербуржцы покидают квартиры и уезжают к родственникам и соседям. Их гонит острый запах, причину которого не могут установить городские оперативные службы.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, к позднему вечеру 19 января испорченный воздух с улиц пробрался в квартиры.

«Окно находилось в режиме микропроветривания, но этого хватило, чтобы все комнаты провоняли. Ощущение, что это пропан, – говорит житель набережной реки Смоленки. – У нас с женой и детей разболелась голова. Здесь находиться невыносимо».

По словам мужчины, он собирает семью и перебирается к друзьям в другой район. Жители Наличной, Кораблестроителей и 6-й линии поделились теми же планами.

По данным «Фонтанки», в дежурные службы города и района поступили сотни жалоб на запах, их география – от 3-й линии до улицы Кораблестроителей.

Утечка газа не подтверждается, настаивают в «Петербурггазе» и администрации Василеостровского района. Аварийные бригады объехали остров, замеры оказались «нулевыми».

На Васильевском работает МЧС, но и спасатели тоже теряются в догадках. По последним данным, сейчас проверяется версия о том, что острый запах источает канализация, и по тревоге подняты бригады «Водоканала». Но прорывов на трубах водоотведения и канализования не нашли. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе предприятия: «Запах не связан с объектами и сетями «Водоканала».

Еще одна версия связана с возможной утечкой нефтепродуктов, но ее подтвердить у спасателей тоже не получается.

По материалам «Фонтанка.ру»