В Петербурге проходят крещенские купания — более 35 тысяч человек окунулись в ледяную воду

В Петербурге традиционно проходят крещенские купания. В ночь на 19 января все желающие смогли окунуться в ледяную воду — по древнему приданию, вся вода не только в водоемах, но даже в водопроводных трубах, становится святой и исцеляет любые недуги. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу подсчитало количество петербуржцев, совершивших ритуал — по данным на 12 часов 19 января в городские купели, оборудованные в водоемах Северной столицы, уже окунулось свыше 35 тысяч верующих. Чтобы обеспечить их безопасность, возле каждой проруби дежурили спасатели, медики, добровольцы, представители Российского союза спасателей и правоохранительных органов. Ожидания социологов касательно количества искупавшихся в проруби не оправдались — обнародованное число петербуржцев, методика подсчета которых не конкретизируется, оказалось в тридцать раз меньше, чем планировал ВЦИОМ. «Собака.ru» собрала фотографии петербуржцев, решившихся в мороз окунуться «с головой».