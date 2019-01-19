В Петербурге проходят крещенские купания — более 35 тысяч человек окунулись в ледяную воду
В Петербурге традиционно проходят крещенские купания. В ночь на 19 января все желающие смогли окунуться в ледяную воду — по древнему приданию, вся вода не только в водоемах, но даже в водопроводных трубах, становится святой и исцеляет любые недуги. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу подсчитало количество петербуржцев, совершивших ритуал — по данным на 12 часов 19 января в городские купели, оборудованные в водоемах Северной столицы, уже окунулось свыше 35 тысяч верующих. Чтобы обеспечить их безопасность, возле каждой проруби дежурили спасатели, медики, добровольцы, представители Российского союза спасателей и правоохранительных органов. Ожидания социологов касательно количества искупавшихся в проруби не оправдались — обнародованное число петербуржцев, методика подсчета которых не конкретизируется, оказалось в тридцать раз меньше, чем планировал ВЦИОМ. «Собака.ru» собрала фотографии петербуржцев, решившихся в мороз окунуться «с головой».
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Преодолеть✓. Не люблю холод и именно поэтому никогда не решалась на подобное. Одно дело нырнуть в холодный бассейн после бани, и совсем другое просто нырнуть в прорубь в середине зимы. О, и ещё один момент: сделать это на глазах у нескольких десятков людей, которые, к слову сказать, непонятно для чего снимают это на свои телефоны. В общем, сделано! И честно признаюсь, оказалось это совсем не так страшно, как я думала. Открытие№2. #безумиянасти #открытия #эмоции #купель #прорубь #мороз #зима #зимниеразвлечения #санктпетербург #купальныйсезон #почемунет #crazynastya #ice #winter #winterstyle #photooftheday #saintpetersburg #2019 #discovery #emotions #whynot
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Ночь перед экзаменом😬 ? Тогда время искупаться 🤷🏻♀️😁#крещение #нева#river#saintpetersburg #piter#winter#spbgram #spb#snow#друзья#snowboard #friends#nice#happy#fun#igora#piterphoto #питер#зима#newyear #питер #санктпетербург #спб#2019#безумие#кировск#катаем#веселье#пейзаж#снег#snow
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Мы как всегда не нарушаем нашу традицию ☝️ сегодня - 19 но нас это не пугает а только стимулирует на подвиг. Мы молодцы 💪 Было очень холодно, но есть что вспомнить 👍 Всех с крещением 🙏 #крещение#спб#-19#набережная#васька#нева#мороз#праздник#крестный#Дима#традиция#наша#мымолодцы#
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Почему делаю это каждый год? . Я далеко не самый набожный человек, но если говорить о вере, то моя самая большая вера - это родители, если они одели на меня крестик, значит так нужно. . Основной причиной ежегодного окунания, стало первое приглашение друзей в прорубь 4 года назад, после которого я стал намного меньше болеть и это факт. С тех пор и повелась эта традиция: каждое Крещение мы с друзьями ходим в прорубь) . #крещение #прорубь #СильнаяРоссия #academylegend #друзья #зима #снег #лёд #минус #нева #Петропавловка #крещение2019
В крещенскую иордань окунулся и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Вместе с начальником ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексеем Аникиным Беглов проинспектировал состояние городских крещенских купелей. Пресс-служба Смольного сообщает, что действующий глава города таким образом проверил, как обеспечивается безопасность горожан.
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Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
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@goryunovamiss Горюнова Лиза наша топ-Модель, Fashion Ambassabor @spbkrasavitsa поздравляет всех с Крещением. Ныряние в проруби 🤔. Как вы относитесь к этой традиции? #горюновавещает #abcmodus #крещение #крещение #новыйгод #новыйгод2019 #прорубь #прорубькрещение #прорубь2019
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