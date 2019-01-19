Первой женщине-водолазу в СССР установят мемориальную доску в Петербурге

В 2019 году в Петербурге появится мемориальная доска первой в СССР женщине-водолазу Нине Васильевне Соколовой. Ее установят на фасаде дома №48 по улице Ленина. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Санкт-Петербурге Александр Беглов.

Инициатором по установке мемориального знака выступила организация ООО «Транснефть – Балтика». Он появится на фасаде дома, в котором жила первая женщина-водолаз Нина Васильевна Соколова. Проектирование и изготовление памятного знака и все финансовые затраты на реализацию проекта также находятся под контролем организации-инициатора.

Нина Васильевна Соколова стала первой женщиной-водолазом в СССР. В 1931 году она начала обучаться в Ленинградском институте инженеров водного транспорта, после чего получила направление в Экспедицию подводных работ особого назначения, которая занималась подъемом затонувших объектов со дна, спасением иностранных и отечественных судов, строительством портов и прокладкой трубопроводов под водой. Во время войны девушка участвовала в строительстве одного из них, проложенного по дну Ладожского озера и ставшего для оккупированного фашистами Ленинграда «артерией жизни».

Личное время под водой для Соколовой — 644 часа, что составляет почти 27 суток. После войны она преподавала в Высшем военно-морском училище им. М.В. Фрунзе. Не стало единственной женщины-водолаза времен войны в 2001 году — на 90-м году жизни. Имя Нины Васильевны Соколовой занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга, а в скором времени будет увековечено в мемориальной доске на фасаде дома, в котором она жила.