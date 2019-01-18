Лев Лурье, Покрас Лампас, Семен Михайловский и Григорий Ревзин обсудят будущее Петербурга
«Собака.ru» пристально следит за позитивными изменениями любимого города. В январе мы выпустили специальный номер журнала о «Петербурге будущего», а 6 февраля во второй раз вручим премию «Петербург будущего 2019» героям, дающим импульс к его развитию: архитекторам, урбанистам, художникам, дизайнерам, активистам и девелоперам. В этом году в преддверии премии мы решили провести паблик-токи, чтобы обсудить, как Петербургу стать более удобным, красивым и современным.
Первый состоится в понедельник 4 февраля. В нем примут участие ректор Академии художеств, комиссар павильона России на венецианской биеннале, председатель Попечительского совета ЦВЗ «Манеж» Семен Михайловский и самый востребованный молодой каллиграф Петербурга и России Покрас Лампас. Тема встречи: «Как встроить современное искусство в Петербург и как встроить Петербург в современное искусство?»
Второй паблик-ток пройдет 5 февраля: ведущий архитектурный критик страны, партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин и главный знаток петербургской идентичности Лев Лурье поговорят о том, как сделать Петербург городом глобальной привлекательности.
Обе встречи пройдут в Центральном выставочном зале «Манеж», который является партнером мероприятия. Модератор – главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк.
Сбор гостей – с 18:00 до 19:00, начало паблик-токов – в 19:00.
Участие бесплатное. Регистрация на паблик-ток Григория Ревзина и Льва Лурье откроется 28 января, Семена Михайловского и Покраса Лампаса — 30 января. Количество мест ограничено, следите за нашими анонсами.
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