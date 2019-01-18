Лев Лурье, Покрас Лампас, Семен Михайловский и Григорий Ревзин обсудят будущее Петербурга

«Собака.ru» пристально следит за позитивными изменениями любимого города. В январе мы выпустили специальный номер журнала о «Петербурге будущего», а 6 февраля во второй раз вручим премию «Петербург будущего 2019» героям, дающим импульс к его развитию: архитекторам, урбанистам, художникам, дизайнерам, активистам и девелоперам. В этом году в преддверии премии мы решили провести паблик-токи, чтобы обсудить, как Петербургу стать более удобным, красивым и современным.

Первый состоится в понедельник 4 февраля. В нем примут участие ректор Академии художеств, комиссар павильона России на венецианской биеннале, председатель Попечительского совета ЦВЗ «Манеж» Семен Михайловский и самый востребованный молодой каллиграф Петербурга и России Покрас Лампас. Тема встречи: «Как встроить современное искусство в Петербург и как встроить Петербург в современное искусство?»