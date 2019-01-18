Петербургский центр контроля качества потратил почти 3 миллиона рублей на баннеры с ошибкой

Центр контроля качества, который находится под ведомством комитета по развитию предпринимательства Петербурга, запустил в городе рекламную кампанию знака качества. Но в указанный адрес сайта на билбордах и плакатах в наземном транспорте.

По данным сайта госзакупок, на эту кампанию потратили 2,8 миллиона рублей — на эти деньги по всему города разместили 12 билбордов и несколько сотен плакатов с опечаткой.

Эти баннеры изготовило агентство «Белые ночи». Там заявили, что все макеты были согласованы с заказчиком. «Получив материалы, мы не проверяли текст на опечатки и актуальность ссылок», — говорят представители агентства.

«Петербургская марка качества», которую рекламируют плакаты, — это городской знак качества, созданный для продвижения товаров и услуг местных производителей.