Опубликованы адреса крещенских купелей в Петербурге
19 января в Петербурге начнутся крещенские купания — МЧС по городу опубликовало список адресов, где создали купели для этих целей. Всего в городе подготовили 28 купелей:
Василеостровский район:
Набережная Лейтенанта Шмидта, 27/2 напротив храма Успения Пресвятой Богородицы.
Часы работы: 18.01 с 11.00 до 05:00 19.01, 19.01 с 10.00 до 5.00 20.01, 20.01 с 10.00 до 00.00.
Выборгский район:
Никольская, 13. Часы работы: 18.01 9.00 - 16.00 20.01
Большая Озерная улица напротив дома 84. Часы работы: 18.01 18.00 - 16.00 20.01
Колпинский район:
Шлиссельбургское шоссе, 217. Часы работы: 18.01 18:00 – 00.00 19.01
Володарского, 42. Часы работы: 18.01 18:00 – 00 19.01.
Красногвардейский район:
Косыгина, 7А и Малоохтинский, 52, и обе работают с 18.01 20.00 до 19.01 04.00
Красносельский район:
улица Набережная, 45. Часы работы: с 12:30 до 22:00 18.01 и с 12:30 до 22:30 19.01
улица Коммунаров, 145. Часы работы: с 23:00 18.01 до 02:00 19.01
в Красном Селе по проспекту Ленина, 108. Часы работы: с 20:00 18.01 до 02:00 19.01 и с 11:00 до 20:00 19.01
на Гореловском озере напротив военной части. Часы работы: с 00:00 до 15:00 19.01.2019
В Кронштадте открыта одна купель — на Тулонской аллее, 3, с 14:00 18.01 до 3:00 ночи 19.01
Курортный район:
Сестрорецк, петровская набережная, 1. Часы работы: с 18:00 18.01 до 24:00 19.01
Песочный, улице Мельничная, 32. Часы работы: с 12:30 до 22:00 19.01
Невский район:
проспект Обухоской Обороны, 24. Часы работы с 11:00 18.01 до 24:00 19.01
Рыбацкий проспект, 12А. Часы работы:
с 13:30 18.01 до окончания мероприятий 19.01
с 10:30 19.01 до окончания мероприятий 19.01
Искровский, 11. Часы работы: с 14:00 до 20:00 18.01.2019 и с 09:00 до 21:00 19.01.2019
Петроградский район:
на Заячьем острове у Петропавловской крепости
Аптекарская набережная, 8.
Часы работы: с 10:00 до 24:00 19.01.2019
Приморский район:
Лахта, улица Береговая, 19. Часы работы: с 10:00 до 22:00 19.01
улицы Ольховая, 2, Озеро Долгое. Часы работы: с 19:00 18.01 до 02:00 19.01 и с 07:00 до 22:00 19.01
Фрунзенский район:
Парк Интернационалистов в районе расположения Храма Георгия Победоносца,
проспект Славы, 45
с 18:00 18.01.2019 до 18.00 19.01.2019.
Одним из основных ритуалов православного Крещения является купание в проруби: в ледяную воду окунаются и дети и взрослые. «Собака.ru» разобралась, насколько это безопасно с научной точки зрения: читайте отрывок из книги терапевта Андрея Сазонова «Мифы о нашем теле. Научный подход к примитивным вопросам».
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