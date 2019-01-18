Опубликованы адреса крещенских купелей в Петербурге

19 января в Петербурге начнутся крещенские купания — МЧС по городу опубликовало список адресов, где создали купели для этих целей. Всего в городе подготовили 28 купелей:

Василеостровский район:

Набережная Лейтенанта Шмидта, 27/2 напротив храма Успения Пресвятой Богородицы.

Часы работы: 18.01 с 11.00 до 05:00 19.01, 19.01 с 10.00 до 5.00 20.01, 20.01 с 10.00 до 00.00.

Выборгский район:

Никольская, 13. Часы работы: 18.01 9.00 - 16.00 20.01

Большая Озерная улица напротив дома 84. Часы работы: 18.01 18.00 - 16.00 20.01

Колпинский район:

Шлиссельбургское шоссе, 217. Часы работы: 18.01 18:00 – 00.00 19.01

Володарского, 42. Часы работы: 18.01 18:00 – 00 19.01.

Красногвардейский район:

Косыгина, 7А и Малоохтинский, 52, и обе работают с 18.01 20.00 до 19.01 04.00

Красносельский район:

улица Набережная, 45. Часы работы: с 12:30 до 22:00 18.01 и с 12:30 до 22:30 19.01

улица Коммунаров, 145. Часы работы: с 23:00 18.01 до 02:00 19.01

в Красном Селе по проспекту Ленина, 108. Часы работы: с 20:00 18.01 до 02:00 19.01 и с 11:00 до 20:00 19.01

на Гореловском озере напротив военной части. Часы работы: с 00:00 до 15:00 19.01.2019

В Кронштадте открыта одна купель — на Тулонской аллее, 3, с 14:00 18.01 до 3:00 ночи 19.01

Курортный район:

Сестрорецк, петровская набережная, 1. Часы работы: с 18:00 18.01 до 24:00 19.01

Песочный, улице Мельничная, 32. Часы работы: с 12:30 до 22:00 19.01

Невский район:

проспект Обухоской Обороны, 24. Часы работы с 11:00 18.01 до 24:00 19.01

Рыбацкий проспект, 12А. Часы работы:

с 13:30 18.01 до окончания мероприятий 19.01

с 10:30 19.01 до окончания мероприятий 19.01

Искровский, 11. Часы работы: с 14:00 до 20:00 18.01.2019 и с 09:00 до 21:00 19.01.2019

Петроградский район:

на Заячьем острове у Петропавловской крепости

Аптекарская набережная, 8.

Часы работы: с 10:00 до 24:00 19.01.2019

Приморский район:

Лахта, улица Береговая, 19. Часы работы: с 10:00 до 22:00 19.01

улицы Ольховая, 2, Озеро Долгое. Часы работы: с 19:00 18.01 до 02:00 19.01 и с 07:00 до 22:00 19.01

Фрунзенский район:

Парк Интернационалистов в районе расположения Храма Георгия Победоносца,

проспект Славы, 45

с 18:00 18.01.2019 до 18.00 19.01.2019.

Одним из основных ритуалов православного Крещения является купание в проруби: в ледяную воду окунаются и дети и взрослые. «Собака.ru» разобралась, насколько это безопасно с научной точки зрения: читайте отрывок из книги терапевта Андрея Сазонова «Мифы о нашем теле. Научный подход к примитивным вопросам».