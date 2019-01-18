Средний счет за ЖКХ в Петербурге увеличился на 16 %

Средний счет за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге вырос на 16 % — в декабре 2018 он составил 4906 рублей. Как сообщили в Смольном, это связано с резким похолоданием с +3 до -3 градусов. Чиновники вспомнили 2017 год, когда в ноябре было +2,3 градуса, а в декабре +0,4, и поэтому рост ЖКХ был небольшим.

Жилищный комитет напоминает, что если среднестатистический показатель платы за услуги вырастет более чем на 16 %, то з разъяснениями можно обратиться в свою управляющую компанию или ТС.

Напомним, в 2019 году плата за коммунальные услуги будет повышаться дважды: 1 января и 1 июля. Провести индексацию тарифов ЖКХ в два этапа Минэкономразвития предложило в связи с повышением НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

По мнению министерства, двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а также не допустить превышения целевого уровня инфляции. Инициатива была одобрена Минфином, однако против нее выступала Федеральная антимонопольная служба.