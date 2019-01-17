мы_за_граффити: как петербуржцы борются за рисунки на стенах

Борьба за граффити в Петербурге вышла на новый уровень: депутаты готовят законопроект о легализации уличного искусства, портал «Наш Петербург», с помощью которого на рисунки можно было пожаловаться анонимно, хотят реформировать, а объединение HoodGraff вместе с депутатом петербургского парламента объявили конкурс в поддержку стрит-арта #мы_за_граффити. «Собака.ru» вспоминает самые важные победы и потери в битве горожан за рисунки на стенах.

Дверь в советский Новый год В самом конце 2018 года на углу Невского и Суворовского проспектов художник Паша Кас нарисовал «Дверь в советский Новый год» — рисунок органично вписался в заложенный проем. В борьбе за серые стены петербургские коммунальщики проявили небывалое рвение и закрасили работу уже 5 января, даже не дождавшись жалоб. Однако вскоре петербуржцы стихийно начали расчищать граффити — они соскабливали небольшие кусочки краски монетками. Сейчас пионерка с елкой видна отчетливо — а оставшиеся следы трудов ЖКС можно считать напоминанием о любви горожан к уличному искусству.

Прапорщик Задов В 2016 году громкая история развернулась вокруг изображения прапорщика Задова (героя сатирического телесериала «Осторожно, модерн!», которого играл Дмитрий Нагиев) на транформаторной будке на Синопской набережной, 26 Б. Его создала команда HoodGraff, но вскоре петербуржец Цветков Д. пожаловался на рисунок. Коммунальщики отреагировали через четыре месяца и закрасили его желтой краской. Это возмутило не только горожан, но и самого Дмитрия Нагиева — борьбу с уличным искусством он назвал «человеческой гнилью», а также добавил: «Все остальные проблемы они решили, больше этой бездарной куче говна заняться нечем». В сети появилась петиция в адрес городских властей с требованием законодательно разрешить стрит-арт в городе. «Нагиев будет мстить в новой роли», — отреагировали HoodGraff и нарисовали на том же месте другую героиню сериала Зинаиду Тракторенко, а помогал им сын актера Кирилл Нагиев. Полиция задержала художника Артема Буржа, но вскоре отпустила, а уже на следующий день HoodGraff сами закрасили граффити.

Шевчук и «Иван Васильевич меняет профессию» Два года просуществовало в сквере на Литейном, 37 граффити с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком. Его наглухо покрыли желтой краской осенью 2018-го. Тогда HoodGraff рассказали, что чиновники обещали им оставить рисунок, «но волей ГАТИ закрасили». «Что за выборка странная — Шевчука закрашивают, того не закрашиваем. Так как это никто не может нормально прокомментировать, мы будем рисовать дальше», — заявили они. И действительно вскоре создали на том же месте новое изображение — кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Выбор сцены они объяснили тем, что «это все немножко похоже на дурдом. Все друг на друга показывают пальцем, а по факту никто не признается, кто ответственен за закрашенные картины». Жалоба в администрацию поступила и на это граффити — там сослались на сезонность работ, так что пока рисунок можно увидеть на своем месте. Именно после этого скандала глава комитета по законодательству Денис Четырбок подготовил законопроект о легализации граффити на фасадах петербургских зданий, его уже предварительно одобрили на заседании, и есть надежда, что к плюсовым температурам арт нельзя будет так просто уничтожить.

«Свободный от забот» Ленивца-мема нарисовал на трансформаторной будке недалеко от станции метро «Приморская» и побережья Финского залива художник Константин Брилевский. Его оштрафовали на три тысячи рублей — оказалось, будка принадлежит ЗСД. Рисунок закрасили, после этого Брилевский на том же месте изобразил нового ленивца, а коммунальщикам оставил послание: «Уважаемые коммунальные службы, вместо того, чтобы закрашивать граффити, которые нравятся людям, вы бы лучше убрали пляж от мусора». Однако к совету художника не прислушались: граффити снова закрасили, а пластиковые пакеты и бутылки так и остались лежать на песке.