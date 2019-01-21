Фабричные здания и набережная Охты: каким будет новый жилой квартал на месте промзоны на Ржевке

Девелопер Игорь Водопьянов планирует превратить бывшие территории заводов «Пластполимер» и «Химволокно» на севере города в образцово-показательные жилые кварталы, сохранив памятники промышленной архитектуры. «Собака.ru» он рассказал о борьбе за реализацию этих проектов.

Концепция застройки промзоны на Ржевке, где некогда располагался петровский пороховой завод, а позже появились «Пластполимер» и «Химволокно», выполнена уважаемыми архитекторами Сергеем Чобаном и Евгением Герасимовым, построившими такие комплексы, как «Экспофорум» или «Невская ратуша». Почему вы вместе с ними решили по максимуму сохранить расположенные на этих территориях старые фабричные постройки? Охраняемых памятников промышленной архитектуры там, к слову сказать, совсем немного — два на участке «Пластполимера» и еще два на «Химволокне». Решение о сохранении других зданий из фактурного красного кирпича было принято нами, исходя из здравого смысла: это позволит создать уют и сделать новый жилой район более привлекательным. Конечно, снести все и построить что-то новое — дешевле. Но мы хотим сделать хорошо, ведь если нам удастся реализовать этот проект, то в городе появится действительно классный район. Там, например, предусмотрены набережные у разлива Охты, полностью свободные от автомобилей, что для Петербурга большая редкость. В Лондоне или Берлине можно прогуляться вдоль рек, не дыша выхлопными газами, у нас такой возможности пока нет.

Инвестиции в «серый пояс» бизнесу интересны? В сложившейся ситуации абсолютно неинтересны. На том же «Пластполимере», когда мы туда пришли, было пятнадцать собственников. Стали с ними договариваться, выкупать участки, но и спустя десять лет остались четверо собственников, не желающих никуда уезжать. В итоге пришлось делать проект планировки с учетом того, что их сараи останутся на месте. Кроме того, очень сложно переводить такие участки из промышленных в жилые. К тому же правила игры постоянно меняются — не удивлюсь, если через год введут какие-нибудь новые регламенты и нам придется проект перерабатывать. Иногда доходит до полного абсурда. У нас все готово, на градсовете проект одобрен, и вдруг выясняется, что через «Химволокно» решили продлить проспект Маршала Блюхера. Теперь вообще неясно, что и когда здесь можно будет строить. Короче говоря, в нынешней ситуации заниматься коммерческими объектами становится невыгодно, а то, что творится в жилищном строительстве, — это просто ужас. Там таких законов напринимали, что теперь непонятно, как их соблюдать. По нашим оценкам, это приведет к тому, что проектов со стоимостью жилья меньше 100 тысяч рублей за квадратный метр вообще не останется.

Новая Голландия, по-вашему, хороший пример того, как люди захотели и сделали что-то толковое? Господин Абрамович решил вот так потратить деньги. Никаких вопросов. Молодец. Но там, на мой взгляд, есть один большой минус: не решен вопрос с парковкой. Но мы, конечно же, за подобные общественные пространства — рядом с бизнес-центром «Бенуа» сделали благоустроенный парк в бывшей промышленной зоне. Раньше была депрессивная территория, а теперь мамочки гуляют с колясками. Еще один наш проект, который поменял городскую среду, — бизнес-центр «Лангензипен» на Каменноостровском проспекте по проекту того же архитектора Сергея Чобана.

Сотрудничество с известными архитекторами автоматически приводит к удорожанию проектов. Зачем вам лишняя нагрузка? У меня есть знакомые, которые гордятся тем, что строят бизнес-центры по 45 тысяч рублей за квадратный метр. Был я в таком бизнес-центре. Наверное, для периферийных городов — идеально. А мы сейчас планируем начать строительство бизнес-центра, в котором расчетная цена за метр аж под 100 тысяч получается. Просто я считаю, что если уж строить, то что-то приличное, качественное, чтобы стыдно потом не было. К сожалению, многие петербургские строительные компании подобных взглядов не разделяют.

Чего, по-вашему мнению, не хватает Петербургу с точки зрения городской среды и инфраструктуры? Петербургу не хватает развития. Поймите, город либо развивается, либо погружается в болото. По моим ощущениям, в последние лет пять с Петербургом как раз и происходит такое погружение. Разве что хипстеры разводят движуху: все отрастили бороды, наоткрывали барчиков, потом на этих барчиках попали, бары позакрывали и наоткрывали барбершопов. Я недавно вернулся из Лондона — вот где чувствуется драйв, вот где место силы: исторический центр и небоскребы Сити, реновированные доки и деловой квартал Кэнэри-Уорф. А есть прекрасный старинный город Ярославль — расположен он на Волге, в нем есть и музеи, и старинные храмы. Но, если вы живете в Петербурге, у вас даже не возникнет мысли переселиться в Ярославль, при всем уважении к последнему. Точно так же ни у кого не возникнет желания переехать из Лондона в Петербург. Да, Нева, да, Эрмитаж, да, Петр Первый на коне — разок можно съездить, останутся прекрасные впечатления, но не более того. И разница между Лондоном и Петербургом такая же, как между Питером и Ярославлем. А все потому, что наш город не развивается. Нужны люди, которые хотят что-то делать, а у нас кругом чиновники, которые действуют по принципу «лишь бы чего не вышло». Ни у кого не возникнет желания переехать из Лондона в Петербург

При этом в Москве градостроительная жизнь бьет ключом. Это связано с деньгами прежде всего? Конечно. У нас же страна центростремительная. Все бабосики собираются в Москве. Правда, строят там, как правило, не лучшие образцы архитектуры. Из последних впечатлений — парк «Зарядье». На мой взгляд, это очень странно, когда деревья растут не из земли, а из кривой крыши концертного комплекса.

Сохраняемые кирпичные здания