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Завод подал в суд на «ВКонтакте» за паблик, в котором пишут о проблемах экологии в Рыбацком

Петербургский металлоперерабатывающий завод «Невский завод цветных металлов» (НЗЦМ) подал в суд на соцсеть «ВКонтакте» за паблик «Экология в Рыбацком». Там рассказывают об экологической обстановке в Невском районе и в целом в Петербурге. 

На заводе уверены, что группу создали с целью «распространить клевету в отношении НЗЦМ», а руководство группы на связь не выходит. Администраторы паблика сообщили, что с ними никто не связывался и про иск они узнали из СМИ. 

Люди в группе обмениваются новостями о переработке мусора, фотографиями завода, а также собирают средства для исследования воздуха рядом с предприятием. Жители жалуются на едкий запах и дым.

«Да, в группе больше всего контента посвящено именно НЗЦМ, но этому есть простое объяснение - никто из предприятий (легальных и даже нелегальных) не наносит столько вреда экологии, как НЗЦМ. И представителям завода это известно», — написали администраторы паблика. Они также сообщили, что с недавнего времени подписчики в комментариях подвергаются атаке заказных троллей. 

Заседание суда назначено на 14 февраля 2019 года. 


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