Художник Миша Маркер выпустил подушки с рекламой интимных услуг
Уличный художник Миша Маркер показал подушки с принтами, сделанными в стиле рекламы интимных услуг. Такие объявления считаются одной из актуальных проблем города, с которой необходимо бороться.
«Из Санкт-Петербурга с любовью. Уставшим от мирской суеты, любителям сна и просто хорошим людям посвящается», — пишет художник. Размер одной подушки — 30х40 см. На выбор есть только два принта, стоимость каждого — 2000 рублей. Чтобы сделать заказ, необходимо написать Маркеру.
Миша Маркер известен своими стрит-артами на социальные темы. В своих работах он также осветил тему перевода астрономических наблюдений Пулковской обсерватории на другие базы в «более благоприятных астроклиматических условиях» — этому посвящен плакат «Карцер». На нем изображена птица, похожая на ракету, которая застряла в клетке и не может пробиться к звездам. Также Миша Маркер изобразил Чемпионат Мира по футболу, проходивший этим летом в Санкт-Петербурге, в плакате «Взгляд сверху», на котором в цветах формы сборной России написано «Забей мяч».
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