Художник Миша Маркер выпустил подушки с рекламой интимных услуг

Уличный художник Миша Маркер показал подушки с принтами, сделанными в стиле рекламы интимных услуг. Такие объявления считаются одной из актуальных проблем города, с которой необходимо бороться.

«Из Санкт-Петербурга с любовью. Уставшим от мирской суеты, любителям сна и просто хорошим людям посвящается», — пишет художник. Размер одной подушки — 30х40 см. На выбор есть только два принта, стоимость каждого — 2000 рублей. Чтобы сделать заказ, необходимо написать Маркеру.