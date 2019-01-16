В Петербурге появились копии исторических громкоговорителей времен блокады

В честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда в центре Петербурга появились копии исторических громкоговорителей.

Они подключены к системе централизованного оповещения и могут использоваться для звукового сопровождения разных мероприятий. Раньше они использовались для сообщения о воздушной тревоге и обстрелах. Также по ним передавались новости, играла музыка и сообщалась информация об изменении норм продуктов.