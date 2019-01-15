Активисты принесли в комитет по благоустройству мешки со снегом

Петербургские активисты принесли к дверям комитета по благоустройству мешки со снегом — на пакетах написали адреса, рядом с которыми были собраны сугробы. Горожане заявили, что власти занимаются не уборкой, а «пиар-кампанием через мем с лопатой ».

Накануне комитет по благоустройству Петербурга опубликовал инфографику о пользе работы с широкой лопатой. На картинке отмечено, какие группы мышц задействованы при уборке территории от снега.

«Уборка снега или танец с лопатой - воспринимать физическую активность можно по-разному! Но то, что движение - жизнь это факт! Покачаем мышцы с тренажёрам в виде лопаты», — пишут в Смольном.