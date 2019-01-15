Рядом с Лахта Центром появятся док, теннисный клуб и памятник Петру I
Власти Петербурга подписали с «Газпромом» соглашение о сотрудничестве на три года. За это время территорию вокруг Лахта Центра должны благоустроить.
Рядом с небоскребом построят док, в котором будет стоять копия парусник «Полтава», а также реконструкция первого российского теннисного клуба. Кроме того, там же откроют новый памятник Петру I. Инвестируют во всё это около 18 млрд рублей.
Напомним, 17 октября 2018 года небоскреб получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора. Для посетителей Лахта Центр планируют открыть не ранее, чем через год.
Лахта Центр — самый высокий небоскреб Европы. Общая площадь небоскреба составляет около 400 тыс. м2. Строительство началось в 2012 году. В октябре 2017 года небоскреб преодолел отметку 384 м и стал самым высоким в Европе, проектная высота здания составляет 462 м.
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