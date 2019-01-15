18+

Рядом с Лахта Центром появятся док, теннисный клуб и памятник Петру I

Власти Петербурга подписали с «Газпромом» соглашение о сотрудничестве на три года. За это время территорию вокруг Лахта Центра должны благоустроить. 

Рядом с небоскребом построят док, в котором будет стоять копия парусник «Полтава», а также реконструкция первого российского теннисного клуба. Кроме того, там же откроют новый памятник Петру I. Инвестируют во всё это около 18 млрд рублей.

 

 

Смотровая площадка, планетарий и концертный зал: как Лахта Центр станет общественным пространством

Напомним, 17 октября 2018 года небоскреб получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора. Для посетителей Лахта Центр планируют открыть не ранее, чем через год. 

Лахта Центр — самый высокий небоскреб Европы. Общая площадь небоскреба составляет около 400 тыс. м2. Строительство началось в 2012 году. В октябре 2017 года небоскреб преодолел отметку 384 м и стал самым высоким в Европе, проектная высота здания составляет 462 м.

 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также