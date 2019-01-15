Рядом с Лахта Центром появятся док, теннисный клуб и памятник Петру I

Власти Петербурга подписали с «Газпромом» соглашение о сотрудничестве на три года. За это время территорию вокруг Лахта Центра должны благоустроить.

Рядом с небоскребом построят док, в котором будет стоять копия парусник «Полтава», а также реконструкция первого российского теннисного клуба. Кроме того, там же откроют новый памятник Петру I. Инвестируют во всё это около 18 млрд рублей.